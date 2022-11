O motivo de Lula não quer nomear Gleisi como ministra no início do governo

“Lula disse a aliados que não pretende nomear a deputada como ministra do governo no início do mandato”, informa Igor Gadelha edit

Apoie o 247

ICL

247 - “Apesar do desejo de Gleisi Hoffmann de assumir um ministério na área social, Lula disse a aliados que não pretende nomear a deputada como ministra do governo no início do mandato”, informa o jornalista Igor Gadelha em sua coluna no portal Metrópoles.

“Segundo petistas, Lula quer manter Gleisi como presidente nacional do PT por mais um tempo – o atual mandato da deputada no comando do partido vai até novembro de 2023”, acrescenta.

“Com o movimento, o presidente eleito tenta evitar o “esvaziamento” da legenda ocorrido em 2003, quando muitos dirigentes da sigla deixaram a direção partidária para assumir cargos no primeiro governo Lula”, informa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.