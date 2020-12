“O objetivo da frente ampla é isolar Lula e o PT”, aponta Rui Costa Pimenta

“A burguesia também quer tirar o Bolsonaro, mas este é um objetivo secundário”, avaliou o presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta. Em sua visão, o real motivo da composição da frente ampla “é isolar o ex-presidente Lula e o PT” eleitoralmente. Assista edit

247 - O presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, em análise concedida à TV 247, condenou a proposta de composição de setores da esquerda e do grupo “centrão” na chamada frente ampla, com o argumento de derrotar o bolsonarismo.

“Os que elegeram Bolsonaro, com interesses que não têm nada a ver com Bolsonaro, querem montar um bloco contra Bolsonaro e a esquerda acopla a essa proposta. Não tem sentido algum isso, a esquerda será engolida”, acrescentou.

Em sua visão, “a burguesia também quer tirar o Bolsonaro, mas isso é um objetivo secundário”. “Por isso não faz sentido algum a postura da esquerda, um jogo sem pé nem cabeça”, disse.

