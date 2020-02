"O presidente é quem decide", diz Osmar Terra sobre ser substituído por Lorenzoni

Ministro da Cidadania, Osmar terra, disse, nesta quarta-feira (12), que não conversou com Jair Bolsonaro sobre uma eventual saída do comando da pasta e afirmou que por ocupar “um cargo de confiança, o presidente é quem decide”. Osmar Terra deverá ser substituído pelo atual ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni edit

247 - Enfraquecido no governo, o ministro da Cidadania, Osmar terra, disse, nesta quarta-feira (12), que não conversou com Jair Bolsonaro sobre uma eventual saída do comando da pasta e afirmou que por ocupar “um cargo de confiança, o presidente é quem decide”. A declaração de Osmar Terra foi feita pouco após ele almoçar com Jair Bolsonaro.

“Nem tocamos neste assunto. Eu estou sabendo pela imprensa. Almocei com o presidente e com vários atletas, personalidades. Tiramos fotos e ele gravou um vídeo para o nosso evento aqui. Não se tocou nesse assunto”, completou.

Segundo reportagens publicadas pela imprensa, Osmar Terra deverá ser substituído pelo atual ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Já Lorenzoni deverá ceder espaço para o general Walter Souza Braga.