Objetivo de Bolsonaro com relatório do PL seria forçar Moraes e tomar decisão que ele possa explorar

Membros do Centrão acreditam que o objetivo do relatório é forçar Moraes a cometer algum erro, como pedir a prisão do responsável pela análise, reforçando a narrativa de Bolsonaro

247 - Reportagem da jornalista Andréia Sadi, do G1, revela que o objetivo de Jair Bolsonaro com a divulgação do relatório apresentado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que traz ilações sobre as urnas eletrônicas, é forçar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, a cometer algum erro que reforce a narrativa de Jair Bolsonaro (Pl) de que o ministro o persegue.

“O objetivo de Bolsonaro com o relatório é forçar Alexandre de Moraes, presidente do TSE, a cometer algum erro, como pedir a prisão do responsável pela análise. Isso reforçaria a narrativa de Bolsonaro de que o ministro o persegue”, diz trecho da reportagem.

Chamado de "Resultados da Auditoria de Conformidade do PL", o documento que veio a público nesta quarta-feira (29) questiona a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. Logo depois, o TSE disse que as afirmações do partido são falsas, mentirosas, fraudulentas e visam tumultuar as eleições.

Nesta quinta, o corregedor da Justiça Federal, ministro Benedito Gonçalves, atendeu à determinação de Moraes, e deu 24 horas para que Valdemar explique "o uso de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário na contratação de serviços que resultaram no documento", produzido pelo IVL (Instituto Voto Legal) por cerca de R$ 225 mil.

