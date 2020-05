Olavista Mantovan, demitido por Regina Duarte e reconduzido ao cargo, diz que espera ser recebido pela secretária

"Espero que agora ela me receba. Vamos rezar para que ela me receba", diz omaestro Dante Manovani, que foi demitido por Regina Duarte e voltou ao cargo nesta terça por ordem de Jair Bolsonaro edit

247 - O maestro Dante Manovani, que foi reconduzido nesta terça (5) para a presidência da Fundação Nacional de Arte (Funarte), disse esperar que, agora, a secretária especial de Cultura, Regina Duarte, o receba para conversar. A informação é da jronalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

"Espero que agora ela me receba. Vamos rezar para que ela me receba", diz ele.

A jornalista informa que Mantovani foi demitido por ela do mesmo cargo, em março, por ter associado o rock ao aborto, ao satanismo e às drogas em um vídeo. E agora volta ao posto por ordem do presidente Jair Bolsonaro, que, assim, desautoriza a atriz.

"Eu nunca consegui falar com a Regina", diz Mantovani. "E tentei, tentei, tentei. Durante mais de um mês, procurei ela, pedi um encontro para explicar que minhas falas [sobre rock] foram descontextualizadas. E nada. Fui impedido de entrar no Palácio do Planalto na posse dela e exonerado no mesmo dia", diz o maestro.

