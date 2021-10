Onyx critica Guedes: “está falando com fígado porque está um pouco perturbado”

O ministro do Trabalho e Previdência fez críticas à postura do ministro da Economia edit

247 - O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, fez críticas à postura do ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que o colega está falando "com o fígado, e não com o cérebro". A afirmação foi feita nesta quarta-feira (27), em Porto Alegre, onde participou de um evento da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do RS). A informação é do portal UOL.

Antes da palestra sobre ações e realizações do governo federal, Onyx concedeu uma coletiva de imprensa aos jornalistas. Disse ainda que Guedes está "perturbado", mas afirmou, também, que espera que o colega "volte para o eixo" em breve. A informação é do jornal Zero Hora, que esteve presente no evento.

"Acho que o ministro Paulo Guedes talvez esteja chateado com alguma coisa e esteja falando com o fígado, e não com o cérebro", disse Onyx.

A fala foi uma espécie de resposta à afirmação do chefe da Economia sobre ele, durante audiência com parlamentares realizada ontem em Brasília. Na ocasião, segundo o jornal Folha de S.Paulo, Guedes criticou Onyx afirmando que o titular do Trabalho perdia tempo com inaugurações de campos de futebol e distribuindo "medalhas e troféus", quando deveria pensar em outras possibilidades.

