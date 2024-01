Operação contra Ramagem teve apoio de Moraes e Gonet

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quinta-feira (25), mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). A Operação Vigilância Aproximada apura um esquema de espionagem montado na Abin para monitorar, ilegalmente, autoridades públicas e cidadãos comuns.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi quem determinou busca e apreensão domiciliar e pessoal contra Ramagem.

Moraes também determinou o afastamento de 7 policiais federais que atuaram com Ramagem na Abin. Ele ainda proibiu os investigados de ausentarem-se do Distrito Federal e a suspensão de seus acessos às redes sociais.

A Procuradoria-Geral da Republica (PGR) também manifestou-se, na segunda-feira (22), pelo parcial deferimento da representação da Polícia Federal. "O Deputado Federal, assim, requisitou, de modo indeclinável para os destinatários da exigência, as informações sensíveis e sigilosas em torno de fatos ilícitos de que ele é o principal investigado", diz o procurador-geral, Paulo Gonet.

