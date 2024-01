Operação da PF que teve bolsonarista Carlos Jordy como alvo pode atrapalhar negociação entre Haddad e Lira

Apoie o 247

247 - A 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (18) e que teve o deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PL) como alvo central, causou agitação na oposição e levantou preocupações sobre o possível impacto nas relações entre o Congresso e o governo federal. Aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmam que a situação poderá influenciar nas negociações sobre a desoneração tributária.

Lira deverá retornar de Alagoas para Brasília nesta tarde, onde terá uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir sobre a desoneração tributária. “Interlocutores do presidente da Câmara dizem que a operação vai pesar na mesa de discussão — ainda que o ministro da Fazenda e a pauta econômica não tenham relação direta com questões jurídico-políticas”, diz a jornalista Letícia Casado em sua coluna no UOL.

