Oposição vai ao STF contra aparelhamento de Bolsonaro na Abin

247- Partidos de oposição no Congresso informaram nesta quarta-feira (5) que ingressaram com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) contra um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro com mudanças na organização da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A informação é da jornalista Carla Araújo, no portal UOL.

"Se o Presidente da República deseja que a Abin tenha poder requisitório de informações ainda mais amplo do que atual - e à revelia das normas constitucionais -, é evidente que, dado o contexto fático, sua intenção não é a de melhor prover a Inteligência brasileira, mas de dar mais dados à sua linha investigativa paralela, provavelmente colocando sob a mira do laser estatal - e paraestatal, dado o suposto esquema estruturado de geração de fake news contra quem pensa diferente - todos os possíveis adversários político-ideológicos. Não se trata de uma guinada com vistas a beneficiar a sociedade, mas tão somente o governante de plantão", diz um trecho da ação.

A reportagem ainda informa que Rede e PSB citam ainda o episódio da produção de dossiês contra adversários políticos do governo, pelo Ministério da Justiça.

