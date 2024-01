“Os poderes permanecem vigilantes contra traidores da pátria”, diz Rodrigo Pacheco

Apoie o 247

247 - O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, fez um discurso no ato 'Democracia Inabalada', realizado no Parlamento no aniversário de 1 ano dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando militantes bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes.

Em sua intervenção, o senador afirmou que os inimigos da democracia não possuem a força que acreditam ter, e usam discursos falsos e dissimulam suas reais intenções. Ele também disse que as instituições, por outro lado, são verdadeiramente fortes, porque representam o poder que emana do povo. 'A constituição não é letra morta, ao contrário, é um texto vivo', frisou, ponderando que só a democracia garante liberdade, dignidade e justiça.

“Os poderes permanecem vigilantes contra traidores da pátria”, frisou Pacheco, citando aqueles que visam tomar o poder ao arrepio a Constituição. "Nunca toleraremos o golpismo". Acompanhe ao vivo na TV 247:

