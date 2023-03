Pacheco avalia instituir novas comissões para abrigar oposição no Senado

Apoie o 247

247 - Rodrigo Pacheco, presidente do Senado pelo PSD-MG, declarou que irá considerar a hipótese de instituir comissões temáticas adicionais para permitir a participação de partidos de oposição que foram excluídos da distribuição dos cargos em 14 comitês já existentes na Casa.

As lideranças dos 14 comitês existentes na Casa foram totalmente atribuídas aos dois principais blocos partidários do Senado: o bloco "Democracia" (formado por MDB, União Brasil, Podemos, PSDB, PDT e Rede) e o bloco "Resistência Democrática" (composto por PSD, PT e PSB), que inclui os partidos da base aliada do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante uma reunião dos líderes do Senado na quinta-feira (7), membros da oposição propuseram a formação de pelo menos três novas comissões com o objetivo de incluir os partidos que não foram contemplados anteriormente.

"Há esta pretensão, mas, por ora, não decidimos isso ainda. Vamos fazer essa avaliação", disse Pacheco.

Pacheco não especificou quais comissões poderiam ser criadas e se elas seriam desmembramentos de comitês já existentes. De acordo com alguns senadores, possíveis novas comissões poderiam ser as de Saúde, Minas e Energia e Esporte. (Artigo escrito com apoio de inteligência artificial).

