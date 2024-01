Pacheco diz que não tomará decisão sobre MP da reoneração sem falar com Haddad

Segundo o presidente do Senado, o Congresso quer dar sustentação fiscal para a meta do governo de zerar o déficit primário, mas que há percepção de que há "vicio" na MP edit

Reuters - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta terça-feira que não tomará qualquer decisão sobre a devolução da medida provisória que trata da reoneração gradual da folha de pagamento sem antes conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Pacheco disse em entrevista coletiva que o Congresso quer dar sustentação fiscal para a meta do governo de zerar o déficit primário, mas que há percepção de líderes do Senado de que há "vicio" na MP da reoneração.

Publicada no final do ano passado, a MP tem validade de 120 dias, período que o Congresso tem para aprovar ou não as medidas propostas pelo governo, que por enquanto têm enfrentado resistência.

