Pacheco diz que Senado fará "defesa do Congresso Nacional" no caso do orçamento secreto

247 - Questionado pelos senadores Jorge Kajuru (Podemos-GO) e Lasier Martins (Podemos-RS) sobre como o Senado procederá em relação à revelação do "orçamento paralelo", emendas no valor de R$ 3 bilhões à base de apoio bolsonarista no Congresso Nacional para compra de máquinas agrícolas superfaturadas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse que providências serão tomadas para obter "conhecimento pleno em relação a esse fato", mas evitou qualquer julgamento.

"São ponderações importantes, tomaremos as providências para um conhecimento pleno em relação a este fato, para um pronunciamento que seja seguro, que seja tecnicamente adequado e que evite qualquer prejulgamento em relação a esse fato", disse Pacheco durante sessão do Senado nesta terça-feira (11).

Ele ainda defendeu que o Senado "faça a defesa" do Congresso Nacional e disse que o escândalo não deve ser "atribuído" ao legislativo: "Quando se ventila algo diferente dessa rotina absolutamente normal que é o processo de aprovação do Orçamento, tomaremos o cuidado de ter as informações necessárias e daremos efetivamente uma resposta que faça a defesa do Congresso Nacional em relação a episódios que, por vezes, não podem ser atribuídos ao Congresso Nacional".

