Pacheco é a grande personalidade pública de MG no cenário nacional, diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou que pode apoiar uma eventual candidatura de Rodrigo Pacheco, elogiando o presidente do Senado e do Congresso Nacional como a maior liderança de Minas Gerais no cenário nacional, durante entrevista à Rádio Itatiaia, nesta quinta-feira (8).

"O Pacheco é a grande personalidade pública de MG no cenário nacional", cravou Lula. "Ele pode querer discutir uma eleição".

continua após o anúncio

A declaração surge em um contexto de embates crescentes entre o Legislativo e o Executivo. Recentemente, Pacheco defendeu pautar o fim da reeleição.

