Pacheco em conversas com ministros do STF sobre fim do mandato fixo

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tem conversado com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a questão do mandato fixo para a Corte. A informação foi divulgada por Andréia Sadi, da GloboNews.

Pacheco tem defendido esse debate como forma de solucionar os problemas da relação institucional entre os Poderes, que, segundo ele, não serão resolvidos atacando os ministros da Corte.

Ele também já chegou a dizer recentemente que a própria limitação de competência do STF é "muito palatável".

Os ministros do Supremo não têm mandato, mas são obrigados a se aposentar aos 75 anos. Eles são indicados pelo presidente da República, sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e aprovados pelo plenário da Casa.

