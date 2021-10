Pacheco filia-se ao PSD e é anunciado como pré-candidato à Presidência

Cerimônia contou com a participação do presidente da legenda, Gilberto Kassab, e de senadores bancada do PSD edit

Metrópoles - O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (MG), filiou-se oficialmente, nesta quarta-feira (27/10), ao Partido Social Democrata (PSD). Antes, o senador mineiro fazia parte da bancada do Democratas, que deve ser reforçada com a fusão entre o partido e o PSL, que formou a nova legenda: a União Brasil.

Gilberto Kassab, presidente da legenda, anunciou Pacheco como um dos candidatos à eleição de presidente: “Quero dizer que Rodrigo Pacheco será pré-candidato do partido à Presidência”, enfatizou o líder.

Além dos parlamentares do PSD, o líder do DEM, antigo partido de Pacheco, senador Marcos Rogério (RO), e o ex-presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também prestigiaram o ato de filiação do senador mineiro à nova sigla.

