Pacheco rebate ataques de Valdemar e diz que ele não une a oposição e 'passa pano' ao falar do STF

247 - O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, rebateu o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que o chamou de “frouxo” e “omisso” por não pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e por permitir operações da Polícia Federal (PF) na Câmara e no Senado. A rusga entre Valdemar e Pacheco acontece em meio à operação da PF, deflagrada nesta quinta-feira (24), que teve o deputado federal bolsonarista Alexandre Ramagem (PL-RJ) como alvo.

“Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF. E ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas, nos bastidores, passa pano quando trata do tema", disse Pacheco, de acordo com o jornal O Globo.

Mais cedo, Valdemar havia dito que que Pacheco "não defende a Câmara nem o Senado" e que ele já deveria ter "feito o impeachment” de Moraes. "[Moraes] acha que pode fazer o que quer. Sabe por quê? Porque o Rodrigo [Pacheco] é frouxo. Ele sabe que o Rodrigo não vai reagir”, disse Valdemar, de acordo com a reportagem. Na semana passada, o deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ) foi alvo de uma ação da PF pela suspeita de licitar e orientar os atos golpistas do dia 8 de janeiro.

"Ele [Pacheco] tinha que ter tomado providência. Não pode deixar a Polícia Federal entrar aqui na Câmara, não. Se tivesse outro presidente, um Renan [Calheiros] ou Antônio Carlos [Magalhães], mas nem perto eles [a Polícia Federal] passavam. Já tinha aberto o impeachment contra ele de cara. Certo. Ele [Moraes] não respeita o Poder Legislativo. É incrível isso", completou.

