Pacheco se reúne com presidente do Superior Tribunal Militar

Luís Carlos Gomes Mattos ganhou destaque ao afirmar que as notícias sobre os áudios em que ministros do STM atestavam a prática de tortura na ditadura militar são “tendenciosas” edit

Apoie o 247

ICL

CartaCapital - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniu nesta quarta-feira, 4, com o presidente do Superior Tribunal Militar, Luís Carlos Gomes Mattos.

Pacheco se manifestou por meio de nota após o encontro e afirmou que, “além das pautas de interesse do STM no Senado, reforcei a ele a importância do diálogo entre todas as instituições para o fortalecimento da democracia e a preservação do Estado de Direito, condições fundamentais para o desenvolvimento social e econômico”.

Nas últimas semanas, Mattos -- um general do Exército -- ganhou destaque ao afirmar que as notícias sobre os áudios em que ministros do STM atestavam nos anos 1970 a prática de tortura na ditadura militar são “tendenciosas” e têm o objetivo de “atingir as Forças Armadas”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na CartaCapital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE