Padilha: 'Lula avisou que não somos um governo de pessoas únicas, mas sim de todos no território nacional'

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, destacou nesta sexta-feira (6), no Twitter, uma mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), emitida aos aliados que foram à reunião ministerial, nesta sexta em Brasília (DF).

"O nosso governo será para todo o povo brasileiro. Lula avisou na reunião ministerial: nós não somos um governo de pensamento e de pessoas únicas. Somos um governo que representa toda a diversidade existente no território nacional. É hora de unificarmos o povo brasileiro!", escreveu o parlamentar no Twitter.

>>> Ministros são orientados a priorizar parlamentares três vezes por semana

Nessa quinta-feira (5), o titular da Casa Civil, Rui Costa, também destacou a importância de o governo dialogar com políticos e setores do mercado para o controle da taxa básica de juros, a Selic, o que também foi reforçado na última terça-feira (3), pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Na área da saúde, a ministra Nísia Trindade anunciou a “revogação de portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos e os direitos sexuais reprodutivos”.

>>> Lula promete crescimento responsável e diz que governo depende do Congresso

Na educação, o ministro Camilo Santana afirmou que a “prioridade absoluta” da gestão é garantir a alfabetização de todas as crianças.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou cinco alternativas para a infraestrutura no Brasil.

>>> Moraes decreta prisão preventiva de 11 bolsonaristas suspeitos de terrorismo em Brasília

Na última segunda-feira (2), a ministra Margareth Menezes destacou a importância da cultura para o desenvolvimento socioeconômico do País.

Dois dias depois, na quarta-feira (4), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática.

>>> Lula pediu agilidade de ministros para entregar promessas eleitorais

Também na quarta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que investigações poderão ser instauradas, levando a punições, por conta do aumento do preço de combustíveis. Associações de postos de gasolina foram notificadas. Na pasta da Justiça, o secretário nacional do Consumidor, Wadih Damous, fez alertas contra reajustes.

Também ao longo desta semana, o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, destacou o relacionamento do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, com o setor produtivo.

O nosso governo será para todo o povo brasileiro. Lula avisou na reunião ministerial: nós não somos um governo de pensamento e de pessoas únicas. Somos um governo que representa toda a diversidade existente no território nacional. É hora de unificarmos o povo brasileiro! — Alexandre Padilha (@padilhando) January 6, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.