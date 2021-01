Padilha quer que PGR abra inquérito contra Bolsonaro por farra em churrascaria: “Banquete da morte”

Deputado e ex-ministro da Saúde aponta que Bolsonaro violou lei federal e do DF ao promover almoço com dezenas de pessoas, entre ministros, parlamentares e famosos, sem distanciamento e sem uso de máscara edit

Revista Fórum - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), que é ex-ministro da Saúde, protocolou junto à procuradoria-geral da República (PGR), nesta quinta-feira (28), uma representação em que pede abertura de inquérito civil e criminal contra Jair Bolsonaro por conta da “farra” que promoveu em uma churrascaria de Brasília (DF) nesta quarta-feira (27).

Mesmo diante do fato de que o Brasil vem sofrendo um recrudescimento da pandemia do coronavírus, com o número de casos e mortes em franca ascensão, Bolsonaro segue desrespeitando os protocolos sanitários contra o contágio da Covid-19. Nesta quarta-feira, o presidente foi além ao reunir dezenas de pessoas, entre deputados, ministros e famosos em um ambiente fechado sem respeitar o distanciamento social. Os presentes, todos sem máscara, ainda se abraçavam e mantinham intenso contato físico.

