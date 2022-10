Paes critica Bolsonaro e busca votos para Lula no Rio: ‘a melhor opção’

Apoie o 247

Carta Capital - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), planeja percorrer bairros cariocas e conversar com deputados federais e estaduais eleitos em busca de apoio ao ex-presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições.

Na manhã desta quarta-feira 5, Paes criticou duramente a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de Covid-19.

“Isso de dizer que ele (Bolsonaro) é fascista é bobagem, todo mundo já sabe”, disse o prefeito na inauguração do Centro Carioca de Especialidades (CCE). “O que as pessoas querem saber é o que vai melhorar de fato a vida delas e estou convencido que a eleição do presidente Lula é a melhor opção para quem vive no Rio. É isso que eu quero conversar com as pessoas”.

Paes chegou a ser cogitado para coordenar a campanha de Lula no Rio, ao lado de nomes como Cesar Maia, Rodrigo Maia, Rodrigo Neves e André Ceciliano, nas negou que assumiria o posto por conta das exigências do trabalho como prefeito.

