Paes declara apoio a Lula em 2022

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), declarou o seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial em 2022. Segundo Paes, em um cenário de politização, o candidato do PT terá um forte aliado no Rio.

Em entrevista Paes disse que entre Lula e Bolsonaro “não tenho dúvida: estarei a favor de Lula”.

De acordo com reportagem do Agenda do Poder, Paes ainda comentou que pode antecipar a declaração de apoio a Lula - ainda está preso ao compromisso institucional de apoio ao nome do PSD - se tiver o apoio do PT na candidatura do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, ao governo do Rio.

