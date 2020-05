País está dividido sobre renúncia e impeachment de Bolsonaro, indica Datafolha

247 - A mais recente pesquisa do instituto Datafolha revela que as possibilidades de renúncia ou impeachment de Jair Bolsonaro continuam dividindo a população praticamente ao meio. A informação é da coluna do jornal Folha de S. Paulo.

No levantamento, 46% dos entrevistados disseram que o Congresso Nacional deve abrir processo para remover Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto. Cerca de 48% defenderam a saída de Bolsonaro através do pedido de renúncia, diz o instituto Datafolha.

A atuação do governo frente à crise do novo coronavírus intensificou ainda mais debates que têm como pauta o afastamento de Jair Bolsonaro.

O instituto Datafolha ouviu 2.069 pessoas em todos os estados do Brasil, na segunda (25) e terça-feira (26).

