Para 64%, Bolsonaro sabia onde Queiroz estava escondido

247 - Jair Bolsonaro sabia onde estava escondido Fabrício Queiroz. Esta é a opinião de 64% dos brasileiros e brasileiras que tiveram conhecimento da prisão de Fabrício Queiroz. Por outro lado, apenas 38% acreditam que ele está envolvido no esquema das rachadinhas.

Segundo o levantamento, três quartos dos entrevistados afirmaram ter tido ciência do caso, 29% deles bem detalhadamente, 35% mais ou menos e 11%, mal.

Apenas 21% acham que Bolsonaro não sabia sobre Queiroz, investigado por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde assessorava Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual antes de ser eleito para o Senado.

Entre os que aprovam o governo, 45% acham que Bolsonaro não sabia do esconderijo de Queiroz, encontrado por policiais em Atibaia (SP) no último dia 18 em um imóvel de propriedade do advogado Frederick Wassef, que defendia Flávio Bolsonaro.

Do total de entrevistados, 15% dizem não saber avaliar se Bolsonaro sabia ou não. 46% não acreditam que ele esteja envolvido no caso das “rachadinhas”. Para 38%, Bolsonaro estava envolvido e 16% não opinaram. 80% dos que apoiam Bolsonaro acham que ele não está envolvido.

