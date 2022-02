Ter Alckmin na vice não impacta o voto em Lula para 70%, segundo Paraná Pesquisas

Para 70,8% dos entrevistados, uma eventual aliança entre Geraldo Alckmin e Lula não altera chances de voto no petista edit

247 - Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas com 2.020 eleitores apontou que, para 70,8% dos entrevistados, uma possível aliança entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin não alteraria as chances de voto no petista.

De acordo com a pesquisa, 10,6% responderam que uma eventual aliança entre os dois aumentaria a possibilidade de voto no ex-presidente e 13,7% afirmaram que diminuiria. Ao todo, 4,9% não souberam ou não responderam.

O levantamento foi realizado entre os dias 27 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022 em 162 municípios brasileiros, nos 26 estados e no Distrito Federal. O nível de confiança é de 95,0%, para uma margem de erro de aproximadamente dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/22. De acordo com a Resolução-TSE nº. 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº BR-09055/2022.

