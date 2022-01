Para aumentar bancada, PP dará liberdade no tempo de TV -- até mesmo para criticar Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Diretórios estaduais do PP serão livres para criticar Jair Bolsonaro no tempo de TV distribuído pelo TSE à legenda, decidiu o ministro da Casa Civil e presidente da sigla, Ciro Nogueira. A decisão foi "bastante comemorada entre as várias lideranças da legenda que não têm interesse em associar sua imagem a Bolsonaro ou até pretendem apoiar adversários do presidente", escreve a jornalista Malu Gaspar, no Globo.

A determinação do ministro, no início do mês, permite aos diretórios estaduais a usar como quiser o tempo de TV no primeiro semestre. Com isso, caciques regionais podem até mesmo entregar seu precioso tempo de exibição a inimigos políticos do presidente.

O PP tem direito a 40 inserções de 20 minutos ao longo do primeiro semestre.

O deputado Ricardo Barros, uma das principais lideranças nacionais do partido, explica: "Se o PP de São Paulo decidir ir com o Rodrigo Garcia, o PP vai ceder o tempo para o Rodrigo Garcia. Se na Bahia, for com o PT, o tempo de TV vai para o PT. Cada estado decide", diz. "A prioridade é aumentar a bancada".

