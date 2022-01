Para evitar racha no partido, presidente do PSDB assume coordenação da campanha presidencial de Doria

Apoie o 247

247- O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, aceitou o convite feito pelo governador de São Paulo, João Doria, para ser o coordenador de sua campanha à Presidência da República. O pedido para que Araújo assuma a coordenação tem como objetivo ampliar o apoio de correligionários reticentes com postulação do gestor estadual e evitar uma saída em massa da legenda tucana. “Enquanto presidente nacional tenho que assumir a responsabilidade por inteiro. Me sinto impelido para construir e ajudar a coordenar esse processo”, disse Araújo.

Segundo o jornal O Globo, o perfil conciliador de Araújo o coloca como uma das poucas lideranças do partido com capacidade de diálogo entre as diversas alas da legenda, incluindo o deputado Aécio Neves (MG), que tem Doria como seu maior adversário, e que já teria manifestado a interlocutores que poderá deixar os quadros da sigla tucana.

Segundo a reportagem, Doria já fez outras tentativas de conciliação. “No mês passado, aliados de Doria abriram mão de participar da disputa para líder da bancada tucana na Câmara em favor do deputado Adolfo Viana (PSDB-BA). Viana é próximo da bancada mineira do partido e atuou fortemente na campanha das prévias do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que acabou derrotado”, destaca o periódico.

