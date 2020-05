Para STF, Bolsonaro quis dividir ônus de efeitos da pandemia, mas sofreu invertida de Toffoli

Integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliaram que Jair Bolsonaro fez um movimento improvisado nesta quinta-feira (7) para tentar dividir com o STF o ônus dos efeitos da pandemia do coronavírus e constranger o tribunal, mas levou invertida edit

247 - Integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliaram ao blogdo jornalista Gerson Cmarotti, no portal G1, que o presidente Jair Bolsonaro fez um movimento improvisado nesta quinta-feira (7) para tentar dividir com o STF o ônus dos efeitos da pandemia do coronavírus e constranger o tribunal.

Acompanhando de ministros e de um grupo de empresários, Bolsonaro atravessou a pé a Praça dos Três Poderes, em Brasília, e se dirigiu ao STF. O encontro não estava previsto na agenda.

Na avaliação desses integrantes, porém, Bolsonaro teve os planos frustrados. Isso porque o presidente do STF, Dias Toffoli, disse ser preciso respeitar a ciência na tomada de decisões. Toffoli também defendeu a criação de um comitê para discutir medidas, de maneira conjunta, entre União, estados e municípios.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.