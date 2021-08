Para tucanos, abstenção de Aécio foi para agradar Bolsonaro

Na avaliação de parlamentares do PSDB, a votação nula de Aécio Neves foi considerada “mais grave” que a dos demais parlamentares da sigla, pois ele acompanhou de perto a auditoria pedida ao TSE sobre o resultado das eleições presidenciais de 2014 edit

247 - Na opinião dos correligionários do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) a sua abstenção sobre a PEC do voto impresso pegou muito mal. A sua falta de posicionamento foi interpretada pelos tucanos como “decepcionante” e “hipócrita” já que foi o único da sigla que não votou na terça-feira (10), contrariando o acordo do PSDB.

De acordo com reportagem de O Globo, a falha de Aécio foi considerada muito grave pelos tucanos, uma vez que ele acompanhou de perto o processo de auditoria das eleições de 2014 na qual foi derrotado nas urnas pela presidente Dilma Rousseff.

Na visão dos colegas de partido, Aécio tentou agradar Bolsonaro e não ficar mal com o Supremo Tribunal Federal (STF) , que é contra a medida.

