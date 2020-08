Parlamentares ligados a Aécio buscam aproximação com a base bolsonarista no Congresso

Aproximação de grupo de deputados próximos à Aécio Neves com a base do governo Jair Bolsonaro visa negociar cargos políticos e verbas para colegas do PSDB, além de levar o deputado tucano Celso Sabino ao posto de líder da Maioria na Câmara edit

Por Julia Cachapuz, na Revista Fórum - Um grupo de deputados próximos à Aécio Neves vem tentando uma aproximação com a base do Governo Jair Bolsonaro visando negociar cargos políticos e verbas para colegas do PSDB. Esta jogada intenta, principalmente, angariar votos para que Celso Sabino (PSDB-PA) se torne líder da maioria na Câmara dos Deputados – ainda sem sucesso.

As manobras arquitetas se sustentam na argumentação de que, ao se tornar líder da maioria, Celso Sabino ganharia o capital político necessário para garantir os cargos e verbas objetivados por seus colegas.

O responsável por dirigir o plano para tornar Celso Sabino líder da maioria no Congresso foi Arthur Lira (AL), dirigente do PP e articulador informal de Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Seu principal interesse no PSDB é o de atrair os políticos tucanos ligados à Aécio Neves para junto dos partidos do centrão favorável ao governo, que é comandado por ele.

O grupo contou com o apoio de dez partidos, que entregaram, juntos, um requerimento para que o psdbista assumisse o posto na Câmara dos Deputados. O PSL e o Republicanos, entretanto, desistiram da manobra.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.