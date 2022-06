"Partido se fortalece depurando-se", diz Juliano Medeiros após desfiliações

O presidente do Psol citou Lênin, chefe de Estado da antiga União Soviética, ao comentar a saída de alguns membros da sigla edit

247 - O presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, sugeriu nesta quarta-feira (1) que a desfiliação em massa dentro da legenda não terá consequência negativa para a sigla.

"'O Partido se fortalece depurando-se'. Lenin, 1920", postou o dirigente no Twitter.

Mais de 100 membros do Psol anunciaram suas desfiliações nesta quarta, em protesto contra o apoio do partido à federação com a Rede Sustentabilidade e à chapa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o seu vice, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB).

Lenin, 1920. — Juliano Medeiros (@julianopsol) June 1, 2022

