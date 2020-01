Partidos de direita disputam "passe" de Damares

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, vem sendo alvo da cobiça dos partidos políticos ligados à extrema direita, com destaque para o Patriota e o Republicanos, visando as eleições municiaís deste ano edit

247 - A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, vem sendo alvo da cobiça dos partidos políticos ligados à extrema direita devido ao seu capital eleitoral junto à parcela mais conservadora da população. De acordo com reportagem da Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, legendas como o Patriota e o Republicanos, além do PSL, tentam disputar o passe da pastora que tem forte penetração junto ao eleitorado evangélico feminino.

“Se tivesse prefeitura em Brasília, seria uma ótima prefeita. As portas estarão sempre abertas”, disse Adilson Barroso, presidente do Patriota, à reportagem. Segundo pesquisa do Datafolha, realizada em dezembro, Damares foi a segunda ministra mais bem avaliada do governo Jair Bolsonaro, atrás apenas do ministro da Justiça, Sérgio Moro.