“Partidos de esquerda devem dar ultimato a Rodrigo Maia”, diz Breno Altman sobre impeachment

247 - O jornalista Breno Altman, em análise concedida à TV 247 nesta segunda-feira (18) defendeu que os partidos de esquerda e da centro-esquerda devem pressionar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), a desengavetar os pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro, que acumulam-se em sua mesa.

“É hora, mais do que nunca, de uma revisão. O PT, em conjunto com os partidos de esquerda e da centro-esquerda, deveriam dar um ultimato a Rodrigo Maia na quarta-feira: ou coloca-se a votação do impeachment na pauta do Congress, já na convocação extraordinária, ou os partidos de esquerda irão retirar o apoio a Baleia Rossi para apoiarem uma candidatura própria na disputa da Câmara”, defendeu o jornalista.

