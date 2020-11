Partidos do Centrão vão comandar quase 50% dos municípios do País

247 - Legendas que integram o chamado Centrão, bloco partidário na Câmara dos Deputados, vão administrar mais de 2,6 mil municípios a partir de 2021, o equivalente a 47% das cidades brasileiras. Essas cidades têm 78 milhões de moradores, quantidade que representa 40% da população brasileira aproximadamente.

Entre os 11 partidos que formam o grupo, PP, PSD e PL alcançaram o maior número de prefeituras. O Partido Progressista ganhou em 685 municípios, o PSD em 655 e o PL, 345, de acordo com informação publicada pelo portal G1.

No grupo do Centrão, não foram considerados o DEM e o MDB e DEM, que anunciaram a saída do bloco em julho. Continuaram na base de apoio a Jair Bolsonaro PP, PSD, PL, PTB, Republicanos, Pros, Cidadania, Patriota, PSC, Solidariedade e Avante.

