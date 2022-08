Partidos que tiverem candidatas laranjas sofrerão 'prejuízo muito grande', avisa Moraes

Na primeira sessão como presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes disse que a Corte não vai permitir candidaturas apenas para 'fingir' que as mulheres são candidatas edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), iniciou as atividades em seu primeiro dia no cargo, nesta quinta-feira (18), dando um recado aos partidos políticos que tentarem driblar a cota mínima de gênero (30%) nas eleições deste ano, informa o G1.

Moraes afirmou que a Justiça Eleitoral não vai permitir candidaturas laranjas de mulheres e que o partido que fizer isso terá prejuízo "muito grande".

A declaração de Moraes foi dada na manhã desta quinta durante a sua primeira sessão como presidente do TSE. “Candidaturas laranjas serão declaradas irregulares, nulas, com a nulidade da chapa inteira”, alertou.

O ministro ressaltou que os partidos devem dar todo o apoio necessário para as candidaturas femininas."É importante que os partidos deem todo o apoio necessário e legal às candidaturas das mulheres para que possamos ter um equilíbrio maior da participação de gênero em todos os segmentos da política nacional”, finalizou.

