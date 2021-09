Paulo Câmara diz que aliança do PSB com Lula no primeiro turno em 2022 é "possibilidade real"

"O que vai nos unir em 2022 é tirar o presidente Bolsonaro do poder e mudar tudo que está acontecendo no Brasil”, afirmou o governador de Pernambuco e vice-presidente nacional do PSB, Paulo Câmara edit

247 - O governador de Pernambuco e vice-presidente nacional do PSB, Paulo Câmara, afirmou que existe uma “chance real" da legenda firmar uma aliança com o PT e apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial de 2022. Nesta semana, o PSOL anunciou que poderá apoiar uma eventual candidatura de Lula já no primeiro turno.

"Há uma diretriz do PSB de só discutir alianças em 2022. Mas as portas estão abertas. Não apenas ao PT, mas a todos os partidos do campo progressista que queiram conversar sobre um Brasil melhor. A aliança com o PT é uma das alternativas. A possibilidade de aliança com o presidente Lula é real", disse Câmara à revista Veja. "Ele continua sendo o político mais popular no Nordeste. Aqui ele é imbatível. O que vai nos unir em 2022 é tirar o presidente Bolsonaro do poder e mudar tudo que está acontecendo no Brasil”, completou.

Ainda de acordo com o governador, “a candidatura do Lula é uma opção contra a forma como o Brasil vem sendo administrado. O país fez avanços importantes durante os governos do ex-presidente. A desigualdade na Região Nordeste foi diminuída nesse período”.

O apoio do PSB é considerado pelo PT como uma peça-chave na construção de alianças visando as eleições do próximo ano. Em agosto, Lula iniciou por Pernambuco uma série de viagens pelo Nordeste. Na ocasião, ele se reuniu com Paulo Câmara e outras lideranças do PSB, incluindo o prefeito do Recife, João Campos. Em 2018, o PSB não apoiou o PT no primeiro turno, mas declarou apoio à candidatura de Fernando Haddad no segundo turno.

