Paulo Pimenta: a tese que tantas vezes reproduzimos hoje foi reconhecida pelo STF

“Não é uma decisão qualquer. Independentemente da motivação [do ministro Fachin], há um fato político que se sobrepõe”, avaliou o deputado federal na TV 247. Ele avalia, no entanto, que a defesa de Lula não deve aceitar essa decisão, até porque ela “mantém os atos processuais” edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) celebrou na noite desta segunda-feira (8) a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que anulou todas as condenações de Lula da 13ª Vara de Curitiba . “Essa decisão de hoje reconhece tudo aquilo que sempre dissemos”, afirmou, em participação na TV 247.

“Nós defendemos, insistimos, recorremos. A defesa do ex-presidente Lula sempre insistiu nessa tese, que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar” os processos que falavam em corrupção na Petrobrás, e “essa tese, tantas vezes reproduzida por nós, hoje foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal”, afirmou o parlamentar.

“Não é uma decisão qualquer. Independentemente da motivação, há um fato político que se sobrepõe. O presidente Lula hoje é uma pessoa livre, todas as condenações foram anuladas, recupera pleno todos os seus direitos políticos e fica reconhecido que ele não teve um julgamento justo”, continuou o deputado. Ele reforça que o Supremo reconheceu até mesmo “que sua prisão não foi legal”.

Decisão mantém os atos processuais

Na avaliação de Pimenta, no entanto, a defesa de Lula não deve aceitar essa decisão, “até porque é uma decisão que mantém os atos processuais”. “Se o juiz da 13ª não era competente para julgar, ele não era competente para instruir o inquérito: coleta de provas, ouvir as testemunhas”, disse.

“Então, na minha opinião, me parece bastante primário que essa questão será questionada. Através de um agravo regimental, pedirá que a decisão seja mais ampla do que foi. E é algo que vai parar na segunda turma”, acrescentou. Pimenta acha que o tema deverá ser discutida agora na Segunda Turma do Supremo - e não no plenário da Corte.

Em nota divulgada após a decisão , os advogados do ex-presidente, Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Martins, afirmaram que “a decisão está em sintonia com tudo o que sustentamos há mais de 5 anos na condução dos processos. Mas ela não tem o condão de reparar os danos irremediáveis causados pelo ex-juiz Sergio Moro e pelos procuradores da “lava jato” ao ex-presidente Lula, ao Sistema de Justiça e ao Estado Democrático de Direito”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e assista à superlive sobre o assunto:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.