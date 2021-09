Paulo Skaf é aposta do Avante para o Senado em 2022

Skaf deixará o comando da Fiesp no final do ano após quase 18 anos, e será sucedido pelo empresário Josué Gomes da Silva edit

247 - O deputado estadual Campos Machado, presidente do diretório paulista do Avante, vai convidar Paulo Skaf, da Fiesp, a ser candidato ao Senado pelo partido em 2022.

O convite chega no momento em que Skaf , após quase 18 anos, vai deixar a presidência da Fiesp no final do ano. Informa o jornal Folha de S. Paulo.

"É um nome forte, e que já fez tanto por São Paulo, que, tenho certeza, como senador irá fazer ainda mais", disse o deputado Campos Machado.

O partido ao qual Skaf é filiado, o MDB, deve apoiar a candidatura do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) para o comando da administração paulista.

Skaf já disputou três vezes eleições para o governo de São Paulo. A última foi em 2018, quando João Doria (PSDB) foi eleito.

