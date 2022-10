Paulo Teixeira denuncia Anderson Torres ao TSE por uso da PF para constranger eleitores

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) anunciou que entrou com denúncia, neste sábado (29), contra o Ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, por utilizar as forças de segurança para constranger eleitores e interferir no processo eleitoral.

"Ministro da Justiça de Bolsonaro está usando a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal para constranger eleitores. Protocolei notícia ao TSE pedindo que ele se abstenha, sob pena de cometer crime", anunciou Paulo via Twitter.

Na manhã de hoje, Torres divulgou vídeo afirmando que está liderando uma "grande operação para evitar crimes eleitorais, como boca de urna, compra de votos e transporte irregular de eleitores" junto a 10 mil policiais federais e 500 mil agentes das forças de segurança estaduais. O ministro bolsonarista também relatou que a operação apreendeu R$ 5 milhões em dinheiro nesta sexta-feira (28).

Tal movimento pode ser interpretado como o uso bolsonarista do Estado para intimidar eleitores e censurar a mobilização e organização políticas pacífica, dado que o atual chefe do Executivo está atrás nas pesquisas de intenção de voto.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.