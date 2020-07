Pazuello diz que não pedirá para sair do governo, mas sinaliza querer voltar para comando militar na Amazônia

Ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, não teria interesse em se transferir para a reserva remunerada do Exército, mas sim em ser chamado para uma "missão" no comando do 12º Região Militar, posto que ocupava anteriormente edit

247 - O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, já sinalizou a interlocutores que poderá entregar o cargo e voltar a assumir alguma função junto ao Comando Militar da Amazônia. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, Pazuello não teria interesse em se transferir para reserva remunerada do Exército para permanecer em definitivo no governo Jair Bolsonaro. Ele também teria dito que não pretende pedir para deixar o ministério, mas esperar ser convocado para uma missão. Neste caso, a decisão de aceitar ou não a decisão seria de Jair Bolsonaro.

Pazuello, que está à frente da pasta desde meados de maio, vem sendo alvo de pressões para deixar o cargo em função dos resultados no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, que já deixou mais de 75 mil mortos no Brasil. Pazuello vem sendo pressionado por militares do Palácio do Planalto a deixar a ativa das Forças Armadas diante do desgaste. Nesta quarta-feira (15), o vice-presidente, general Hamilton Mourão, disse que Pazuello deverá deixar o cargo até agosto.

Antes de ir para o Ministério da Saúde, Pazuello estava no comando do 12º Região Militar, que engloba os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Em abril ele aceitou ser o secretário-executivo do então ministro Nelson Teich. Na ocasião, Pazuello levou 15 militares de sua confiança para a pasta.

Ainda segundo a reportagem, o general não descarta ficar no governo até o final do ano, se este for a vontade de Bolsonaro, mas já teria passado a mensagem que deseja voltar a trabalhar na 12.ª Região Militar, uma vez que segue oficialmente naquele comando.

