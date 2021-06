"Pazuello possui a qualificação necessária para nova função", defende Mourão

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta quarta-feira (02) que considera que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello possui "a qualificação necessária" para comandar a secretaria de estudos estratégicos da SAE (Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos). "Ele trabalhará na área de estudos estratégicos. Possui a qualificação necessária para isso", defendeu o vice-presidente. A reportagem é do portal CNN Brasil.

Com objetivo de blindar o general de ser punido criminalmente no futuro por conta da negligência da gestão do governo federal no combate à pandemia, para exercer a função, Pazuello não precisará se licenciar do cargo de general da ativa. O militar responde a um procedimento disciplinar no Exército por ter participado de um protesto em apoio a Bolsonaro sem ter solicitado autorização prévia e gerou uma crise entre a caserna e o Planalto.

A reportagem ainda indica que a decisão de nomear Pazuello para um cargo no Palácio do Planalto foi tomada na noite de segunda-feira (31) por Bolsonaro. Segundo assessores presidenciais, o assunto foi discutido com o chefe da SAE, almirante Flávio Rocha.

