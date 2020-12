Pazuello, último general da ativa no governo Bolsonaro, deve ser o primeiro a cair em 2021

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deverá ser demitido por Jair Bolsonaro no início de 2021. A informação é do jornalista Ricardo Noblat edit

247 - O colunista Ricardo Noblat , de Veja, informa que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deverá ser demitido por Jair Bolsonaro no início de 2021. O último general da ativa do governo “será degolado”, escreveu Noblat, pela combinação de sua incompetência com o fato de que a “cobiça por seu cargo só faz crescer entre os políticos mais fisiológicos”.Segundo o jornalista, o desempenho do general como ministro “foi um desastre monumental”. Acrescentou Nobatl: “E não importa que tenha sido um desastre por culpa, em primeiro lugar, de quem o escolheu, mais interessado em quem lhe dissesse amém do que em quem desse conta de enfrentar uma pandemia. (...) A coleção de erros cometidos por Pazuello e a equipe de militares carregada por ele para o ministério detonou a fantasia de que só os oficiais com sólida formação alcançavam o generalato. O que dele se esperava como especialista em logística é que pelo menos disso soubesse cuidar muito bem. Como se vê, não soube”.

Por isso, cairá.

