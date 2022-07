PDT inicia convenção e confirma a candidatura de Ciro à presidência

Trata-se da quarta tentativa do ex-ministro e ex-governador do Ceará de chegar ao Palácio do Planalto edit

Apoie o 247

ICL

CartaCapital - O PDT homologou por unanimidade, nesta quarta-feira, 20, em Brasília, a candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República. Trata-se da quarta tentativa do ex-ministro e ex-governador do Ceará de chegar ao Palácio do Planalto.

Ciro chegou à convenção partidária sem alianças formais com outras legendas ou a perspectiva de concretizar uma união. Também não apresentou o nome de seu candidato/a a vice-presidente. Com a dificuldade de atrair outras siglas, portanto, crescem as chances de uma chapa pura.

Leia a íntegra na CartaCapital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE