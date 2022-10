PDT promete anunciar apoio a Lula nesta terça, se PT incorporar três propostas de Ciro

Os presidentes do PDT e do PT conversaram na véspera e acordo deve sair edit

247 - A direção nacional do PDT se reunirá no final da manhã desta terça-feira (4), e deve anunciar o apoio a Lula no segundo turno da eleição presidencial, disse o presidente da sigla, Carlos Lupi.

Os trabalhistas pedem que Lula incorpore ao seu programa três propostas de Ciro Gomes: o programa que prevê zerar dívidas do SPC, o plano de renda mínima e um projeto de educação em tempo integral.

Lupi falou com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann e disse que ela tinha que dar alguma sinalização de que quer o apoio do PDT. De acordo com o presidente da sigla, a sinalização do PT facilitaria a sua posição e a de Ciro Gomes.

Em pronunciamento no início da noite de segunda-feira, Gleisi disse que chamou Lupi para uma conversa e sinalizou que deseja o apoio de Ciro, sem mencionar as propostas.

O presidente do PDT afirmou que agendará para esta terça um encontro da Executiva partidária e espera que Ciro Gomes endosse a posição da legenda. Ciro participará virtualmente, informa a Folha de S.Paulo.

Após terminar o primeiro turno em quarto lugar, Ciro adiou por "algumas horas" o anúncio sobre seu posicionamento para o segundo turno.

