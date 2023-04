Pedido de vista suspende julgamento de Robinho no STJ por até 90 dias

Apoie o 247

247- Nesta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu início à análise do recurso apresentado pela defesa de Robinho contra a decisão monocrática do ministro Francisco Falcão. O relator do caso no STJ negou o acesso à cópia integral do processo que condenou o ex-jogador a nove anos de prisão por estupro na Itália.

No entanto, o ministro João Otávio de Noronha pediu vista dos autos, suspendendo o julgamento. O pedido de vista tem prazo de 60 dias, prorrogável por mais 30.

De acordo com o portal Veja, o STJ está discutindo a possibilidade de transferência da pena da sentença italiana para o Brasil. A defesa do ex-atleta alega que é necessário verificar a observância do devido processo legal na Europa.

Relembre o caso:

O crime de violência sexual em grupo aconteceu em 2013, quando Robinho era um dos principais jogadores do Milan, clube de Milão, na Itália. Nove anos após o caso, em 19 de janeiro de 2022, a justiça daquele país o condenou em última instância a cumprir a pena estabelecida.

Robinho foi condenado após ter estuprado junto com outros cinco homens uma mulher albanesa em uma boate em Milão. A vítima, inclusive, estava inconsciente devido ao grande consumo de álcool. Os condenados alegam que a relação foi consensual.

