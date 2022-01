Perspectiva de encolhimento do PSB em SP contribui para receio do PT com aliança

O PSB quer o apoio do PT às candidaturas aos governos de Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Acre e São Paulo edit

247 - A perspectiva de encolhimento da bancada do PSB na Assembleia Legislativa de São Paulo também contribui para o esfriamento da aproximação entre a sigla e o PT para formação de chapa com Lula e Geraldo Alckmin e para criação de uma federação partidária. As informações são do painel, do jornal Folha de S.Paulo.

Dos seis deputados estaduais do PSB em SP, apenas dois devem permanecer no partido para disputar as eleições de 2022: Caio França, filho do ex-governador Márcio França, e Rafael Silva, pai do deputado federal Ricardo Silva.

Barros Munhoz, Carlos Cezar, Roberto Engler e Vinícius Camarinha (que foi suspenso do partido após se tornar líder do governo João Doria na Alesp) deverão buscar outros caminhos.

O PSB quer o apoio do PT às candidaturas aos governos de Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Acre e São Paulo, onde o PT pretende lançar Fernando Haddad.

Petistas dizem, em tom de brincadeira, que o dote da noiva está fraco em São Paulo.

