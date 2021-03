“Pesquisa deve consolidar o PT em torno da candidatura Lula”, diz Breno Altman

“O PT deve consolidar uma linha de luta pelos direitos políticos de Lula, pela anulação de suas sentenças no STF, consolidando as energias do partido em sua candidatura”, aponta o jornalista Breno Altman ao comentar pesquisa que indica o ex-presidente como único capaz de derrotar Jair Bolsonaro em 2022 edit

247 - O jornalista Breno Altman, em participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (8), comentou pesquisa do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) que apontou Lula à frente de Bolsonaro para as eleições de 2022: “Lula é o grande nome para unificar o povo brasileiro contra Bolsonaro. É desproporcional a força dele diante qualquer outro candidato, inclusive no campo da direita. Ele tem três vezes mais capacidade de votos que João Doria (PSDB-SP)”, explicou.

Em sua visão, “Lula tem o maior potencial de votos” e sua força eleitoral “transcende o PT e a esquerda”.

O jornalista acredita que Lula também tem como papel a unificação da esquerda. "Dificilmente Dino e Boulos se apresentarão em 2022, a fragmentação diminui, ao mesmo tempo desidrata Ciro Gomes”, apontou.

Altman também ressaltou que a “a pesquisa favorece a devolução dos direitos de Lula” e que “a pressão para que o STF devolva seus direitos políticos aumenta cada vez mais”.

