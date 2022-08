Pesquisa manda o último aviso ao PDT, diz Fernando Horta

Apoie o 247

ICL

247 – "A pesquisa Ipec manda um aviso direto ao PDT. A insistência com o narcisismo de Ciro Gomes pode deixar o partido insignificante. Ciro, como candidato, perde pontos e como cabo eleitoral destrói as bases regionais do partido. É o último aviso das pesquisas. Que o PDT ouça", escreveu o historiador Fernando Horta, ao comentar a pesquisa Ipec. Saiba mais:

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida ao Palácio do Planalto com 44% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%, apontou pesquisa do instituto Ipec, divulgada no dia em que se encerrou o prazo para o registro de candidaturas junto à Justiça Eleitoral.

A sondagem também é divulgada um dia antes do início oficial da campanha eleitoral e logo depois do início do pagamento do Auxílio Brasil com valor mensal ampliado, de 400 para 600 reais, que deve ser pago até dezembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No chamado segundo pelotão, a pesquisa traz o candidato do PDT, Ciro Gomes, com 6%, e a senadora Simone Tebet (MDB), que registrou 2% da preferência dos entrevistados. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, os dois estão no limite do empate técnico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida vem a candidata Vera Lúcia (PSTU), com 1%, em empate técnico com Tebet.

Os candidatos José Maria Eymael (DC), Felipe d’Avila (NOVO), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (UNIÃO) foram citados, mas não atingiram, individualmente, o patamar de 1% das intenções de voto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os que disseram que votarão em branco ou anularão o voto somaram 8%, enquanto os indecisos e os que não responderam chegaram a 7%.

O Ipec simulou um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Nesse cenário, o petista venceria com 51% das intenções de voto, contra 35% de Bolsonaro.

O instituto também trouxe a avaliação da gestão de Bolsonaro. Dentre os entrevistados, 29% classificaram como ótima ou boa, 26% consideraram regular e outros 43% responderam que a administração é ruim ou péssima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa Ipec nacional anterior a esta, divulgada em dezembro do ano passado, foi realizada em um cenário diferente do atual e incluía nomes que já não participam da disputa, o que impede a comparação com a sondagem desta segunda-feira.

Instituto novo liderado por ex-integrantes do Ibope Inteligência, o Ipec entrevistou presencialmente 2.000 eleitores em 130 cidades, entre 12 e 14 de agosto.

Sondagens recentes de outros institutos também não podem ser comparadas diretamente, mas ajudam a dar uma noção do atual quadro eleitoral.

Pesquisa Datafolha divulgada em 28 de julho trazia o petista na liderança da corrida presidencial com 47%, ante 29% do atual presidente. A margem de erro dessa pesquisa era de 2 pontos percentuais.

Pesquisa Quaest divulgada em 3 agosto mostrava Lula com 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro somava 32%. A margem de erro da pesquisa também era de 2 pontos percentuais.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.