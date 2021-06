Pesquisa XP/Ipespe: Lula tem 45% dos votos no segundo turno contra 36% de Bolsonaro

247 - A pesquisa XP/Ipespe de junho mostra o ex-presidente Lula avançando três pontos desde o último levantamento, chegando a 32% das intenções de voto no primeiro turno, contra 28% de Jair Bolsonaro, que caiu um ponto.

Em um segundo turno, Lula abriu nove pontos de vantagem sobre Bolsonaro. O petista cresceu de 42% a 45%. O presidente caiu de 40% para 36%.

Segundo a pesquisa, 50% consideram a administração federal ruim ou péssima, um ponto percentual a mais que no levantamento de maio. O número é o pior desde o início do governo, junto com maio de 2020.

Saltou de 26% para 29% os que acreditam que a economia está no caminho certo.

58% disseram confiar nas Forças Armadas, ante 70% em dezembro de 2018.





