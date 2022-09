Pesquisas eleitorais desta semana podem mostrar efeito do voto útil

Apoie o 247

Da Rede Brasil Atual – A três semanas da eleição que definirá o próximo presidente da República, quatro institutos de pesquisas divulgarão os levantamentos com intenções de voto para o cargo, entre esta segunda-feira (12) e a quinta-feira (15).

Até o momento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários para a corrida eleitoral ao cargo de presidente. Sempre seguido pelo atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição.

Segundo a jornalista e colunista do UOL Olga Curado um aspecto importante das pesquisas e que é uma novidade em relação ao histórico de eleições no país é que neste ano 80% dos eleitores estão com suas escolhas decididas.

“O que podemos esperar das próximas pesquisas é uma oscilação de cerca de 15% dos eleitores que estão entre Ciro e Simone Tebet e que estão buscando ainda para onde vão encaminhar o seu voto”, diz Olga em entrevista ao programa Revista Brasil TVT deste fim de semana.

Segundo Olga, por conta dessa oscilação de eleitores ainda há uma chance grande de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer o pleito já no primeiro turno. “Tem um grupo expressivo que se declara eleitor de Ciro e tenderia a votar em Lula”, afirma a jornalista.

Essa movimentação em torno do voto útil, que ocupou as redes sociais neste fim de semana, é também uma antecipação em relação a dados históricos das eleições. “Isso está sendo antecipado com movimentação nas redes sociais”, afirma a colunista.

Entre os nomes que foram às redes para defender o voto útil estão influenciadores como o músico Tico Santa Cruz, eleitor de Ciro Gomes (PDT), e que sinalizou poder votar em Lula para decidir a eleição no primeiro turno.

O ex-deputado e comentarista da GloboNews, Fernando Gabeira, também declarou de forma discreta voto no petista ao tuitar o “L” na noite de sexta-feira (9).

A mobilização nas redes ainda conta com a atuação de André Janones (Avante-MG) que lançou a campanha: “Voto útil derrota o inútil“.

Olga lembra que a teoria do voto útil funciona com base no fato de que se o eleitor não escolhe um dos dois candidatos que estão à frente, ele acaba beneficiando quem está em segundo lugar com a escolha do terceiro ou quarto candidato, e leva a eleição para o segundo turno.

Confira a agenda de pesquisas:

Ipespe

Contratada pelo jornal O Povo, realizada apenas com eleitores do Ceará

Número de identificação: BR-04596/2022

Data de registro: 07/09/2022

Data de divulgação: 13/09/2022



PoderData

Feita por telefone com dois mil eleitores de todo o país e realizada com recursos próprios do instituto

Número de identificação: BR-02955/2022

Data de registro: 08/09/2022

Data de divulgação: 14/09/2022

Quaest

Pesquisa feita com eleitores do Amazonas, com recursos próprios do instituto

Número de identificação: BR-04922/2022

Data de registro: 08/09/2022

Data de divulgação: 14/09/2022

Datafolha

Pesquisa realizada com eleitores da Bahia e financiada pela Rádio Metrópole

Número de identificação: BR-07455/2022

Data de registro: 08/09/2022

Data de divulgação: 14/09/2022



Quaest

Pesquisa nacional, financiada pelo Banco Genial

Número de identificação: BR-03420/2022

Data de registro: 08/09/2022

Data de divulgação: 14/09/2022

